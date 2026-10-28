迈克尔·道格拉斯承认，年轻时曾为了支付学费而贩卖大麻

美国演员迈克尔·道格拉斯透露，他在大学期间曾贩卖大麻以支付学费。 据他所述，他曾利用父亲——著名好莱坞演员柯克·道格拉斯——送给他的昂贵皮箱，在美国各地之间运输毒品。

这位82岁的演员在参加《比尔·迈尔的实时秀》节目时透露了这一往事，他在该节目中推介了自己的回忆录《这真是一段旅程》。

在这本书中，道格拉斯分享了关于个人生活和好莱坞演艺生涯的回忆。 特别是，他回忆了担任电影《飞越疯人院》制片人的经历，该片曾荣获奥斯卡“最佳影片”奖， 以及他本人凭借在电影《华尔街》中的表演荣获“最佳男主角”奖的经历。

据这位演员透露，回忆录中不仅记录了职业成就，还包含关于“性、毒品和摇滚乐”的故事。

在访谈中，主持人比尔·迈尔指出，他和道格拉斯在学生时代有相似的赚钱方式。

“我们发现，如果在某地买大麻，然后在另一地卖掉，价格差其实能帮人赚到不错的收入，足以维持生计，”迈尔说道。

“尤其是当涉及东海岸和西海岸时，”道格拉斯补充道。

这位演员解释说，在父亲决定不再提供经济支持后，他开始自己想办法筹集学费。

“我满21岁那年，父亲开了一张1万美元的支票给我，说：‘太好了，儿子，现在你得靠自己了。’ 我回答说：‘爸爸，这很好，但我还需要再付几年学费，’”——他回忆道。

随后，道格拉斯开始在美国东西海岸之间运输大麻。为此，他利用了两只意大利产的软皮行李箱——这些行李箱是他以前在圣诞节时从父亲那里收到的礼物。

“有一次我说：‘爸爸，还记得圣诞节时你送给我那两只漂亮的意大利软皮行李箱吗？ 结果我发现，每个箱子都能装下22公斤大麻，”这位演员说道。

据他所述，当时他前往东海岸探望母亲，随身仅带着身上穿的衣服和那两个行李箱。

“我去东海岸看望母亲时，身上只穿了当时穿的衣服，还带着两个行李箱。那还是在用于搜查毒品的缉毒犬出现之前的事，”道格拉斯开玩笑说。

来源：《Variety》。

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