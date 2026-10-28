В Совете Федерации РФ призвали запретить въезд в Россию армянскому губернатору

В России предложили запретить въезд в страну губернатору Ширакской области Армении Давиду Арушаняну. Причиной послужило его сообщение о праздновании Дня города Гюмри, в котором он раскритиковал мероприятие, организованное оппозиционной партией «Сильная Армения». Российские дипломаты и сенатор Владимир Джабаров заявили, что слова губернатора могут свидетельствовать о пренебрежительном отношении к россиянам.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по регламенту Владимир Джабаров предложил Министерству иностранных дел России рассмотреть вопрос о запрете на въезд Давиду Арушаняну. Поводом для заявления стал пост губернатора Ширакской области от 17 октября. Тогда Арушанян раскритиковал празднование Дня города Гюмри, организованное оппозиционной партией «Сильная Армения». Её основателем является бизнесмен и благотворитель Самвел Карапетян. Армянские власти считают эту политическую силу пророссийской.

В своём посте губернатор назвал мероприятие политическим спектаклем и поставил под сомнение искренность организаторов. Он также высказался резко в адрес тех, кто приехал в город. «Несколько камер, несколько озабоченных лиц, несколько громких фраз о «нашем Гюмри» — и вот готов очередной политический спектакль. Остается только найти зрителей. Но есть одна небольшая загвоздка: Гюмри для вас — не ваш «Нижний Табор», а гюмрийцы — не ваши «Иваны»», — написал Арушанян.

В конце поста губернатор отметил, что жители региона гостеприимны по отношению к приезжим, однако призвал их не переходить черту. «Мы — гостеприимный народ, гости для нас всегда желанны. Но не пытайтесь прыгнуть выше головы — падать с высоты больно. Гастролеры, будьте осторожны…» — добавил он.

Посольство России обвинило губернатора в недопустимой риторике

26 октября на этот пост отреагировало посольство России в Армении. В дипломатическом представительстве заявили, что с непониманием восприняли упоминание об «Иванах». По мнению российских дипломатов, эта формулировка напоминает лексику немецких нацистов времен Второй мировой войны. В посольстве также напомнили, что на территории Ширакской области расположены 102-я российская военная база и подразделения российских пограничников.

«Не хотелось бы думать, что официальное лицо, возглавляющее регион, где несут службу 102-я российская военная база и российские пограничники, считает допустимыми публичные высказывания, которые могут провоцировать национальную неприязнь к россиянам», — говорится в заявлении посольства. Дипломаты также заявили, что такие высказывания, по их мнению, противоречат духу многолетней дружбы между народами России и Армении.

Российский сенатор требует наказания

Владимир Джабаров поддержал позицию российского посольства и заявил, что губернатор должен нести ответственность за свои слова. Он предложил рассмотреть возможность запрета на въезд Арушаняну в Россию. «Губернатор Ширакской области Армении Давид Арушанян позволил себе пренебрежительно высказаться о россиянах, назвав их “Иванами”. Считаю, что за такие слова нужно нести реальную ответственность. Будет правильно, если наш МИД рассмотрит вопрос о закрытии въезда в Россию для Давида Арушаняна», — написал сенатор.

Джабаров также заявил, что россияне в свое время помогали Армении и участвовали в борьбе с нацизмом. Кроме того, он напомнил о присутствии российских военных и пограничников в Гюмри. «Именно эти «Иваны» в свое время спасали Армению от геноцида, а затем и весь мир — от фашистской «коричневой чумы». И сегодня в Гюмри находятся наши пограничники и 102-я военная база, обеспечивающие спокойствие местных жителей. Вместо неуместной риторики губернатору стоило бы просто сказать спасибо», — заявил он.

Российский сенатор также обвинил Арушаняна в распространении антироссийских настроений. Он утверждает, что высказывания губернатора якобы соответствуют методам западных неправительственных организаций, которые, по его словам, ранее использовали в Украине, Молдове и странах Балтии. Джабаров назвал реакцию российского посольства правильной и вновь провел параллели между сообщением губернатора и риторикой нацистского периода. В то же время в приведенных заявлениях российской стороны речь идет о предложении рассмотреть вопрос о запрете на въезд. Информации о том, что такое решение уже принято, нет.

В комментариях губернатора также подверглись критике

Пост Арушаняна вызвал дискуссию и среди пользователей Facebook. Часть комментаторов встала на сторону организаторов празднования и упрекнула губернатора в том, что он критикует мероприятие, вместо того чтобы самому предлагать инициативы для города. Один из пользователей заметил, что Гюмри является частью Армении, а потому не имеет значения, какая именно политическая сила организовала празднование. По его мнению, важно, что о городе вспомнили и провели мероприятие в честь его дня.

Другой комментатор обратил внимание на то, что, по его словам, правительство страны даже не поздравило жителей Гюмри с праздником. «Организуют мероприятие — вы недовольны. Так организуйте сами! Правительство даже жителей Гюмри не поздравило — вот из-за чего вам стоило бы расстраиваться», — написал пользователь. Еще один участник дискуссии предложил губернатору сосредоточиться на конкретных проблемах города. В частности, он упомянул об асфальтировании нескольких улиц в квартале Ани.

Таким образом, пост о праздновании Дня города Гюмри вызвал спор между губернатором Ширакской области и представителями российских властей. В Москве раскритиковали формулировку Арушаняна и предложили ограничить ему въезд в Россию, тогда как часть пользователей в соцсетях сосредоточилась на вопросах развития самого Гюмри. Об этом пишет агентство Panorama со ссылкой на пост сенатора в его канале на платформе «Макс».

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