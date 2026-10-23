ОДКБ може вирішити питання виходу Вірменії на саміті в Москві — Anadolu Agency

Організація Договору про колективну безпеку може розглянути питання виходу Вірменії з альянсу на саміті 10–11 листопада в Москві, столиці Росії — держави-агресора. Про це заявив генеральний секретар ОДКБ Таалатбек Масадиков, повідомляє Anadolu Agency.

Питання можуть винести на саміт

В інтерв’ю російському державному агентству ТАСС Масадиков сказав, що вихід Єревана з ОДКБ може відбутися, якщо це питання винесуть на розгляд саміту. За його словами, пропозиції для розгляду зазвичай подає країна, що головує в організації, або інша держава-член.

Генсек ОДКБ також послався на статтю 25 статуту організації. Вона передбачає, що країна-член втрачає право голосу, якщо не сплачує членські внески та не заповнює квотні посади.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вірменія призупинила участь

Масадиков зазначив, що Вірменія не бере участі в засіданнях ОДКБ, однак її представник і далі відвідує щотижневі зустрічі Постійної ради. За словами генсека, представник ознайомлюється з обговореннями та можливими рішеннями організації.

ОДКБ була створена у 2002 році; до неї входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Вірменія. Єреван призупинив участь у діяльності альянсу на початку 2024 року. Минулого місяця прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив у парламенті, що країна не прагне брати участь у діяльності ОДКБ протягом наступних п’яти років. За його словами, можливе виключення Вірменії з організації позбавило б Єреван дилеми щодо самостійного виходу.

Читай нас у