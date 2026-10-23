Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym może rozpatrzyć kwestię wyjścia Armenii z sojuszu na szczycie 10–11 listopada w Moskwie, stolicy Rosji — państwa-agresora. Poinformował o tym sekretarz generalny ODKB Taalatbek Masadikov, jak podaje Anadolu Agency.

Kwestia może zostać przedstawiona na szczycie

W wywiadzie dla rosyjskiej państwowej agencji TASS Masadikov powiedział, że wyjście Erywania z ODKB może nastąpić, jeśli kwestia ta zostanie przedstawiona do rozpatrzenia na szczycie. Według niego propozycje do rozpatrzenia zazwyczaj przedstawia państwo przewodniczące organizacji lub inne państwo członkowskie.

Sekretarz generalny ODKB powołał się również na artykuł 25 statutu organizacji. Przewiduje on, że państwo członkowskie traci prawo głosu, jeśli nie opłaca składek członkowskich i nie obsadza stanowisk kwotowych.

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Armenia zawiesiła udział

Masadikov zaznaczył, że Armenia nie uczestniczy w posiedzeniach ODKB, jednak jej przedstawiciel nadal bierze udział w cotygodniowych spotkaniach Rady Stałej. Według sekretarza generalnego przedstawiciel zapoznaje się z dyskusjami i możliwymi decyzjami organizacji.

ODKB została utworzona w 2002 roku; należą do niej Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Armenia. Erywań zawiesił udział w działalności sojuszu na początku 2024 roku. W ubiegłym miesiącu premier Armenii Nikol Paszynian oświadczył w parlamencie, że kraj nie dąży do udziału w działalności ODKB przez najbliższe pięć lat. Według niego ewentualne wykluczenie Armenii z organizacji uwolniłoby Erywań od dylematu samodzielnego wyjścia.

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