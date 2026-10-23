W Polsce były szef publicznego nadawcy TVP Mateusz Matyszkowicz złożył zeznania w prokuraturze w sprawie umów z firmą World Media, której właścicielem jest Robert Klatt — lider zespołu disco polo Classic. Jak informuje Interia, Matyszkowicz powiedział, że czuł się bezradny i subiektywnie miał wrażenie, że otoczyła go mafia.

Umowy z World Media

Prokuratura bada zakup przez TVP praw do 55 wydarzeń rozrywkowych za pośrednictwem World Media. Według Gazety Wyborczej, na którą powołuje się Interia, za prawa do tych wydarzeń mogło dojść do przepłacenia nawet 50 mln zł, co mogło wyrządzić nadawcy znaczne szkody.

Wśród wymienianych projektów są koncert Andrei Bocellego „Cud życia”, benefis zespołu Boys, wydarzenie „Murem za polskim mundurem”, letnia trasa TVP2 oraz koncert „Cała Polska śpiewa Janowi Pawłowi II”. W materiale zaznaczono także, że przychody World Media wyniosły 15,6 mln zł w 2019 roku i 26,7 mln zł w 2022 roku.

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Matyszkowicz stanął na czele TVP po rezygnacji Jacka Kurskiego we wrześniu 2022 roku i odszedł ze stanowiska w grudniu 2023 roku. Jak powiedział, po wewnętrznym audycie zakończył współpracę z World Media. Były szef nadawcy twierdził, że podczas rozliczeń za projekty firmy procedury obowiązujące w TVP mogły być omijane lub zmieniane.

Zawiadomienia do organów kontrolnych

Matyszkowicz powiedział również, że prosił szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o monitorowanie wrażliwych obszarów działalności TVP. Jak zaznaczył, nie ufał ochronie informacji służbowych, ponieważ informacje o wstrzymaniu projektów World Media szybko trafiały do portali rozrywkowych.

Były szef TVP oświadczył, że zwracał się także do Najwyższej Izby Kontroli, jednak kroki te, jak powiedział, nie przyniosły rezultatu. Jacek Kurski, który również zeznawał w ramach śledztwa, powiedział, że uważał współpracę z Klattem za dobry pomysł, ale nie zajmował się umowami. Robert Klatt ze swojej strony oświadczył, że kategorycznie nie zgadza się z zarzutami przedstawionymi w komunikacie TVP.

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