在波兰，国家广播机构TVP前负责人马特乌什·马特什科维奇就与World Media公司的合同案向检察机关作证。该公司所有者为迪斯科波罗乐队Classic的主唱罗伯特·克拉特。正如Interia报道，马特什科维奇表示，他感到无助，主观上觉得自己仿佛被黑手党包围。

与World Media的合同

检察机关正在调查TVP通过World Media购买55场娱乐活动版权一事。根据Interia援引Gazeta Wyborcza的消息，这些活动的版权费用可能被高估，金额最高达5000万兹罗提，这可能给该广播机构造成重大损失。

文中提及的项目包括安德烈亚·波切利的“Cud życia”音乐会、Boys乐队纪念演出、“Murem za polskim mundurem”活动、TVP2夏季巡演以及“Cała Polska śpiewa Janowi Pawłowi II”音乐会。报道还指出，World Media的收入在2019年为1560万兹罗提，2022年为2670万兹罗提。

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马特什科维奇在雅采克·库尔斯基于2022年9月辞职后出任TVP负责人，并于2023年12月离职。他表示，在内部审计后，他终止了与World Media的合作。这名前广播机构负责人称，在结算该公司项目费用时，TVP当时适用的程序可能被绕过或更改。

向监督机构提出请求

马特什科维奇还表示，他曾要求波兰中央反腐败局局长关注TVP工作的敏感领域。据他称，他不信任公务信息的保护，因为有关暂停World Media项目的信息很快就流传到娱乐门户网站。

这名前TVP负责人表示，他还向波兰最高审计署提出过请求，但据他所说，这些举措没有产生结果。同样在调查中作证的雅采克·库尔斯基表示，他认为与克拉特合作是个好主意，但自己并未处理合同事宜。罗伯特·克拉特则表示，他坚决不同意TVP声明中提出的指控。

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