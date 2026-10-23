В Польше бывший руководитель государственного вещателя TVP Матеуш Матышкович дал показания прокуратуре по делу о контрактах с компанией World Media, владельцем которой является Роберт Клатт — лидер диско-поло-группы Classic. Как сообщает Interia, Матышкович заявил, что чувствовал себя беспомощным и субъективно ощущал, будто его окружила мафия.

Контракты с World Media

Прокуратура изучает приобретение TVP прав на 55 развлекательных мероприятий через World Media. По данным Gazeta Wyborcza, на которые ссылается Interia, за права на эти мероприятия могли переплатить до 50 млн злотых, что могло нанести вещателю значительный ущерб.

Среди упомянутых проектов — концерт Андреа Бочелли «Cud życia», бенефис группы Boys, мероприятие «Murem za polskim mundurem», летний тур TVP2 и концерт «Cała Polska śpiewa Janowi Pawłowi II». В материале также отмечается, что доход World Media составил 15,6 млн злотых в 2019 году и 26,7 млн злотых в 2022 году.

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Матышкович возглавил TVP после отставки Яцека Курского в сентябре 2022 года и покинул должность в декабре 2023 года. По его словам, после внутреннего аудита он прекратил сотрудничество с World Media. Экс-глава вещателя утверждал, что при расчётах за проекты компании действовавшие в TVP процедуры могли обходиться или меняться.

Обращения в контрольные органы

Матышкович также рассказал, что просил главу Центрального антикоррупционного бюро Польши следить за чувствительными направлениями работы TVP. По его словам, он не доверял защите служебной информации, поскольку сведения о приостановке проектов World Media быстро попадали на развлекательные порталы.

Бывший руководитель TVP заявил, что обращался и в Высшую контрольную палату Польши, однако эти шаги, по его словам, не дали результата. Яцек Курский, также дававший показания в рамках расследования, сказал, что считал сотрудничество с Клаттом хорошей идеей, но контрактами не занимался. Роберт Клатт со своей стороны заявил, что категорически не согласен с обвинениями, изложенными в сообщении TVP.

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