США на протяжении многих лет просили SpaceX включать и выключать Starlink в разных странах, — Reuters

Американские власти на протяжении многих лет обращались к компании SpaceX с просьбами ограничить или расширить работу спутниковой связи Starlink в различных странах, в частности в Украине, Иране, Йемене и Ливане.

По данным агентства, во время президентства Джо Байдена американские чиновники пытались ограничить использование спутниковой связи вооруженными группировками, связанными с Ираном. В то же время Вашингтон работал над расширением доступа украинских военных к Starlink.

Администрация Дональда Трампа также обсуждала возможность предоставления спутниковой связи на территории Ирана.

Эти сведения приобретают особое значение на фоне нынешнего спора об ограничении работы Starshield в Украине.

Расследование Reuters свидетельствует, что взаимодействие американских властей с SpaceX по вопросам спутниковой связи продолжается уже несколько лет, а доступ к таким технологиям может зависеть от политических и военных обстоятельств.

Об этом свидетельствует новое расследование Reuters.

Напомним, президент США Дональд Трамп лично позвонил основателю компании SpaceX Илону Маску с требованием отменить ограничения скорости и работы Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink для украинских военных.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что ситуация со Starlink во время войны в Украине усилила обеспокоенность Оттавы зависимостью от иностранных технологий. Он подчеркнул необходимость диверсификации поставщиков, чтобы защитить суверенитет страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скорость работы Starlink и Starshell до сих пор не восстановлена, а поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических атак задерживаются.

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