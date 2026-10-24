Władze amerykańskie od wielu lat zwracały się do firmy SpaceX z prośbami o ograniczenie lub rozszerzenie zasięgu sieci satelitarnej Starlink w różnych krajach, w szczególności na Ukrainie, w Iranie, Jemenie i Libanie.

Według agencji, za prezydentury Joe Bidena amerykańscy urzędnicy próbowali ograniczyć korzystanie z łączności satelitarnej przez ugrupowania zbrojne powiązane z Iranem. Jednocześnie Waszyngton pracował nad rozszerzeniem dostępu ukraińskich sił zbrojnych do sieci Starlink.

Administracja Donalda Trumpa rozważała również możliwość udostępnienia łączności satelitarnej na terytorium Iranu.

Informacje te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście obecnego sporu dotyczącego ograniczenia działania systemu Starshield na Ukrainie.

Z dochodzenia przeprowadzonego przez agencję Reuters wynika, że współpraca władz amerykańskich z firmą SpaceX w zakresie łączności satelitarnej trwa już od kilku lat, a dostęp do takich technologii może zależeć od sytuacji politycznej i militarnej.

Świadczy o tym nowe śledztwo agencji Reuters.

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump osobiście zadzwonił do założyciela firmy SpaceX, Elona Muska, żądając zniesienia ograniczeń prędkości i działania Starshield – wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink przeznaczonego dla ukraińskich sił zbrojnych.

Premier Kanady Mark Carney stwierdził, że sytuacja związana z systemem Starlink podczas wojny na Ukrainie pogłębiła obawy Ottawy dotyczące uzależnienia od zagranicznych technologii. Podkreślił konieczność dywersyfikacji dostawców w celu ochrony suwerenności kraju.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że prędkość działania systemów Starlink i Starshell nadal nie została przywrócona, a dostawy rakiet przechwytujących służących do ochrony przed rosyjskimi atakami balistycznymi są opóźnione.

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