多年来，美国当局一直要求SpaceX公司限制或扩大“星链”（Starlink）卫星通信在各国的运营范围，特别是乌克兰、伊朗、也门和黎巴嫩。

据该机构报道，在乔·拜登担任总统期间，美国官员曾试图限制与伊朗有关联的武装团体使用卫星通信。与此同时，华盛顿方面也在努力扩大乌克兰军队对“星链”的访问权限。

唐纳德·特朗普政府也曾讨论过在伊朗境内提供卫星通信服务的可能性。

在当前关于限制“Starshield”在乌克兰运行的争议背景下，这些信息显得尤为重要。

路透社的调查显示，美国政府与SpaceX在卫星通信问题上的互动已持续数年，而此类技术的使用权可能取决于政治和军事形势。

路透社的最新调查证实了这一点。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普曾亲自致电SpaceX创始人埃隆·马斯克，要求取消对“Starshield”（即面向乌克兰军方的“Starlink”卫星系统军用版）的网速和运行限制。

加拿大总理马克·卡尼表示，乌克兰战争期间Starlink的状况加剧了渥太华对依赖外国技术的担忧。他强调，必须实现供应商多元化，以保护国家主权。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，Starlink和Starshell的运行速度至今尚未恢复，而用于防御俄罗斯弹道导弹袭击的拦截导弹供应也出现延误。

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