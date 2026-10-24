В Германии первый мощный осенний шторм «Луиза» в пятницу травмировал людей и существенно осложнил движение поездов. Как сообщает Der Spiegel, больше всего пострадали западные и юго-западные регионы страны. В воскресенье ожидается приход нового штормового циклона «Маня», который, вероятно, сильнее всего затронет побережье Северного моря и острова.

Пострадавшие и сбои на железной дороге

В городе Настеттен в земле Рейнланд-Пфальц порыв ветра в пятницу днем опрокинул конструкцию возле октябрьской ярмарки. По данным полиции, два человека получили тяжелые травмы. Один из пострадавших находился в опасном для жизни состоянии, его вертолетом доставили в больницу.

В Зелигенштадте в земле Гессен сломанная ветка ударила велосипедиста, которого позже освободили спасатели. В городе Лебах в Сааре пешеход получил легкие травмы из-за рекламного щита.

Шторм также нарушил железнодорожное сообщение. На главном вокзале Карлсруэ предмет попал в контактную сеть, а пассажиры сообщали о сильном искрении. Возле Пфорцхайма региональный поезд с сотнями пассажиров столкнулся с веткой и остановился на путях.

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Возле Ахена высокоскоростной поезд ICE с 280 пассажирами остановился из-за повреждения контактной сети. Дизельный локомотив отбуксировал его до вокзала Штольберга. Упавшие деревья также блокировали пути возле Нойса и Штутгарта.

Предупреждения на воскресенье

По прогнозу Немецкой метеорологической службы, в субботу «Луиза» будет смещаться в направлении Балтийского моря и Дании, хотя на побережье все еще возможны штормовые порывы. Вечером с запада начнет поступать циклон «Маня», который принесет сильные дожди и усиление юго-западного ветра.

К воскресному утру в отдельных регионах могут выпасть осадки в объемах, характерных для опасных погодных явлений. В воскресенье, за исключением юго-востока страны, ожидается ветреная или штормовая погода. На Северном море и горе Фельдберг в Шварцвальде прогнозируются порывы до 100 километров в час и отдельные ураганные порывы. В Гамбурге не исключают штормового прилива, который может затопить нижнюю часть Рыбного рынка.

Скоростные паромы на остров Гельголанд не будут ходить в течение выходных, а до Халлигенов — в воскресенье и понедельник. В Кельне и Ахене жителям посоветовали избегать лесов, парков, кладбищ и аллей, а в Эрфурте кладбища закрыли на все выходные.

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