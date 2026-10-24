W Niemczech pierwszy silny jesienny sztorm „Luisa” w piątek ranił ludzi i znacznie utrudnił ruch pociągów. Jak informuje Der Spiegel, najbardziej ucierpiały zachodnie i południowo-zachodnie regiony kraju. W niedzielę spodziewane jest nadejście nowego cyklonu sztormowego „Manja”, który prawdopodobnie najbardziej dotknie wybrzeże Morza Północnego i wyspy.

Ranni i zakłócenia na kolei

W mieście Nastätten w Nadrenii-Palatynacie podmuch wiatru przewrócił w piątek po południu konstrukcję w pobliżu październikowego jarmarku. Według policji dwie osoby odniosły ciężkie obrażenia. Jedna z poszkodowanych osób była w stanie zagrażającym życiu i została przetransportowana do szpitala śmigłowcem.

W Seligenstadt w Hesji złamana gałąź uderzyła rowerzystę, którego następnie uwolnili ratownicy. W mieście Lebach w Kraju Saary pieszy odniósł lekkie obrażenia wskutek reklamowego szyldu.

Sztorm zakłócił także połączenia kolejowe. Na głównym dworcu w Karlsruhe przedmiot zetknął się z siecią trakcyjną, a pasażerowie informowali o silnym iskrzeniu. W pobliżu Pforzheim pociąg regionalny z setkami pasażerów zderzył się z gałęzią i zatrzymał się na torach.

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W pobliżu Akwizgranu szybki pociąg ICE z 280 pasażerami zatrzymał się z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej. Lokomotywa spalinowa odholowała go do stacji Stolberg. Powalone drzewa blokowały także tory w pobliżu Neuss i Stuttgartu.

Ostrzeżenia na niedzielę

Według prognozy Niemieckiej Służby Meteorologicznej „Luisa” będzie w sobotę przemieszczać się w kierunku Morza Bałtyckiego i Danii, choć na wybrzeżu nadal możliwe są sztormowe porywy wiatru. Wieczorem od zachodu zacznie napływać cyklon „Manja”, który przyniesie silne opady deszczu i nasilenie południowo-zachodniego wiatru.

Do niedzielnego poranka w niektórych regionach mogą wystąpić opady o natężeniu typowym dla niebezpiecznych zjawisk pogodowych. W niedzielę, z wyjątkiem południowego wschodu kraju, oczekiwana jest wietrzna lub sztormowa pogoda. Na Morzu Północnym i na górze Feldberg w Schwarzwaldzie prognozowane są porywy do 100 kilometrów na godzinę oraz pojedyncze porywy o sile huraganu. W Hamburgu nie wyklucza się sztormowego przypływu, który może zalać dolną część Targu Rybnego.

Szybkie promy na wyspę Helgoland nie będą kursować przez weekend, a promy do Halligów nie będą pływać w niedzielę i poniedziałek. W Kolonii i Akwizgranie mieszkańcom zalecano unikanie lasów, parków, cmentarzy i alei, a w Erfurcie cmentarze zamknięto na cały weekend.

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