Producenci przekąsek w Unii Europejskiej obawiają się, że nowe zasady dotyczące oznakowania produktów wegetariańskich mogą dotknąć także chipsów o smakach takich jak „stek z otwartego ognia” lub „wołowina barbecue”. Informuje o tym The Independent.

Obawy producentów

Rozporządzenie UE przewiduje zakaz używania nazw „stek” i „bekon” dla wegetariańskich zamienników produktów mięsnych, aby uniknąć wprowadzania konsumentów w błąd. Jednocześnie dopuszcza oznaczenia takie jak „wegetariański burger” i „kiełbasa bez mięsa”.

Oliver Devaux z Europejskiego Stowarzyszenia Przekąsek, które reprezentuje między innymi irlandzką firmę Tayto i szwedzką Estrella, powiedział Politico, że mięsne nazwy w opisie smaku mogą podlegać tym przepisom. Stowarzyszenie zabiega o odrębne wyłączenie dla aromatów, aby doprecyzować stosowanie przepisów.

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Okres przejściowy do 2029 roku

W maju unijni prawodawcy uzgodnili zakaz używania 31 nazw związanych z mięsem dla produktów niemięsnych. Na liście znalazły się między innymi słowa „bekon”, „wołowina”, „żeberka”, „kurczak” i „skrzydełka”. Rozporządzenie chroni również termin „mięso”, definiując go jako jadalne części zwierząt.

Jednocześnie posłowie do Parlamentu Europejskiego w sierpniu wprowadzili poprawki przewidujące dodatkowe ograniczenia. Europejska Partia Ludowa, wpływowa centroprawicowa siła polityczna, nie popiera propozycji zakazu stosowania dla produktów wegetariańskich nazw „burger”, „kiełbasa” i „nuggetsy”.

Rozporządzenie weszło w życie 18 sierpnia, jednak przewiduje trzyletni okres przejściowy. Dlatego zakaz ma zacząć obowiązywać w sierpniu 2029 roku. Brytyjscy producenci chipsów również mogą zetknąć się z tymi wymogami podczas sprzedaży produktów do Irlandii Północnej, gdzie stosuje się znaczną część przepisów UE.

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