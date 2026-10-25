欧盟零食生产商担心，关于素食产品标签的新规定也可能影响采用“明火烤牛排”或“烧烤牛肉”等风味的薯片。《独立报》报道。

生产商的担忧

欧盟法规规定，为避免消费者混淆，禁止将“牛排”和“培根”等名称用于肉类产品的素食替代品。与此同时，该法规允许使用“素食汉堡”和“无肉香肠”等标识。

代表包括爱尔兰Tayto和瑞典Estrella在内企业的欧洲零食协会的奥利弗·德沃告诉Politico，风味描述中的肉类名称可能受到这些规定约束。该协会正寻求为调味料设立单独的豁免，以明确法律的适用方式。

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过渡期至2029年

5月，欧盟立法者同意禁止将31个与肉类相关的名称用于非肉类产品。该清单包括“培根”“牛肉”“排骨”“鸡肉”和“鸡翅”等词语。法规还保护“肉类”这一术语，将其定义为动物的可食用部分。

与此同时，欧洲议会议员于8月提出了规定额外限制的修正案。具有影响力的中右翼政治力量欧洲人民党不支持禁止将“汉堡”“香肠”和“鸡块”等名称用于素食产品的提议。

该法规于8月18日生效，但规定了三年的过渡期。因此，这项禁令应于2029年8月开始实施。英国薯片生产商在向北爱尔兰销售产品时也可能面临这些要求，那里适用欧盟规则的重要部分。

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