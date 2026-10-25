Производители снеков в Европейском Союзе опасаются, что новые правила маркировки вегетарианских продуктов могут затронуть и чипсы со вкусами вроде «стейк на открытом огне» или «говядина барбекю». Об этом сообщает The Independent.

Опасения производителей

Регламент ЕС предусматривает запрет на использование названий «стейк» и «бекон» для вегетарианских заменителей мясных продуктов, чтобы избежать путаницы среди потребителей. В то же время он разрешает обозначения вроде «вегетарианский бургер» и «колбаса без мяса».

Оливер Дево из Европейской ассоциации снеков, которая представляет, в частности, ирландскую Tayto и шведскую Estrella, заявил Politico, что мясные названия в описании вкуса могут подпадать под действие этих норм. Ассоциация добивается отдельного исключения для ароматизаторов, чтобы уточнить применение законодательства.

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Переходный период до 2029 года

В мае законодатели ЕС согласовали запрет на использование 31 названия, связанного с мясом, для немясных продуктов. В перечень вошли, в частности, слова «бекон», «говядина», «ребра», «курица» и «крылышки». Регламент также защищает термин «мясо», определяя его как съедобные части животных.

В то же время депутаты Европарламента в августе внесли поправки, предусматривающие дополнительные ограничения. Европейская народная партия, влиятельная правоцентристская политическая сила, не поддерживает предложения запретить для вегетарианских товаров названия «бургер», «колбаса» и «наггетсы».

Регламент вступил в силу 18 августа, однако предусматривает трехлетний переходный период. Поэтому запрет должен начать действовать в августе 2029 года. Британские производители чипсов также могут столкнуться с этими требованиями при продаже товаров в Северную Ирландию, где применяется значительная часть правил ЕС.

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