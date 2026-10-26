В Калифорнии технологические миллиардеры пожертвовали более 300 млн долларов на кампанию против Proposition 40 — инициативы об одноразовом 5-процентном налоге на активы миллиардеров штата. Голосование по этому вопросу должно состояться 3 ноября, сообщает Al Jazeera.

Среди доноров кампании против налога названы сооснователь Google Сергей Брин, основатель DoorDash Тони Сюй, сооснователь Stripe Патрик Коллисон, Крис Ларсен из Ripple, а также венчурные инвесторы Джон Дорр, Майкл Мориц и Винод Хосла. По оценке профессора политологии Университета штата Сонома Дэвида Маккуана, эти расходы сделали кампанию самой дорогостоящей кампанией по избирательной инициативе в истории и одной из самых дорогостоящих на промежуточных выборах.

Реклама и споры вокруг инициативы

Сторонники Proposition 40 привлекли 32 млн долларов, что значительно меньше бюджета оппонентов. Соавтор инициативы, профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Брайан Галле заявил, что видел рекламные листовки с утверждениями о возможном распространении налога на всех жителей штата и их пенсионные сбережения, которых он не включал в текст предложения.

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Волонтер организации Patriotic Millionaires Эшли Крейг также рассказала, что во время агитации часто слышит от избирателей утверждения о якобы скрытых положениях, которые впоследствии позволят облагать налогом более широкий круг людей. Изменения в налоге, согласно условиям инициативы, потребуют поддержки двух третей законодательного собрания штата и должны соответствовать ее замыслу.

Разногласия среди демократов

Демократическая партия Калифорнии поддержала инициативу, однако губернатор Гэвин Ньюсом выступил против нее. Он назвал документ плохо сформулированным и заявил, что штат может пострадать, если миллиардеры решат уехать. Против налога также высказались кандидат в губернаторы Ксавьер Бесерра и бывшая конгрессвумен Кэти Портер, которая тоже баллотировалась на эту должность.

Противники Proposition 40 поддерживают еще две инициативы: одна запрещает новые налоги штата на личное имущество и ретроактивные налоги, другая предусматривает финансовую оценку налоговых инициатив аудиторами штата до голосования. Если они получат больше голосов, чем Proposition 40, это может нивелировать ее даже в случае одобрения. Согласно опросу Public Policy Institute of California, налог имеет небольшое преимущество среди избирателей, но обе инициативы оппонентов также пользуются поддержкой.

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