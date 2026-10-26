W Kalifornii miliarderzy z branży technologicznej przekazali ponad 300 mln dolarów na kampanię przeciwko Proposition 40 — inicjatywie dotyczącej jednorazowego 5-procentowego podatku od aktywów miliarderów w stanie. Głosowanie w tej sprawie ma odbyć się 3 listopada, informuje Al Jazeera.

Wśród darczyńców kampanii przeciw podatkowi wymieniono współzałożyciela Google’a Siergieja Brina, założyciela DoorDash Tony’ego Xu, współzałożyciela Stripe Patricka Collisona, Chrisa Larsena z Ripple, a także inwestorów venture capital Johna Doerra, Michaela Moritza i Vinoda Khoslę. Według Davida McCuana, profesora nauk politycznych na Sonoma State University, wydatki te sprawiły, że kampania stała się najdroższą kampanią dotyczącą inicjatywy wyborczej w historii i jedną z najdroższych w wyborach śródokresowych.

Reklama i spory wokół inicjatywy

Zwolennicy Proposition 40 zebrali 32 mln dolarów, czyli znacznie mniej niż wynosi budżet przeciwników. Współautor inicjatywy, profesor ekonomii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley Brian Galle, powiedział, że widział ulotki reklamowe zawierające twierdzenia o możliwym rozszerzeniu podatku na wszystkich mieszkańców stanu i ich oszczędności emerytalne, których nie uwzględnił w tekście propozycji.

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Ashley Craig, wolontariuszka organizacji Patriotic Millionaires, również powiedziała, że podczas kampanii często słyszy od wyborców twierdzenia o rzekomo ukrytych zapisach, które później pozwolą opodatkować szerszą grupę osób. Zmiany w podatku, zgodnie z warunkami inicjatywy, będą wymagały poparcia dwóch trzecich parlamentu stanowego i muszą być zgodne z jej założeniem.

Rozbieżności wśród Demokratów

Kalifornijska Partia Demokratyczna poparła inicjatywę, jednak gubernator Gavin Newsom wystąpił przeciwko niej. Nazwał dokument źle sformułowanym i oświadczył, że stan może ucierpieć, jeśli miliarderzy zdecydują się wyjechać. Przeciw podatkowi opowiedzieli się również kandydat na gubernatora Xavier Becerra oraz była kongresmenka Katie Porter, która także ubiegała się o to stanowisko.

Przeciwnicy Proposition 40 popierają jeszcze dwie inicjatywy: jedna zakazuje nowych stanowych podatków od majątku osobistego i podatków retroaktywnych, druga przewiduje ocenę finansową inicjatyw podatkowych przez audytorów stanowych przed głosowaniem. Jeśli uzyskają one więcej głosów niż Proposition 40, może to unieważnić ją nawet w przypadku jej zatwierdzenia. Według sondażu Public Policy Institute of California podatek ma niewielką przewagę wśród wyborców, ale obie inicjatywy przeciwników również cieszą się poparciem.

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