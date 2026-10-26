在加利福尼亚州，科技亿万富翁已向反对40号提案的活动捐赠超过3亿美元。该提案拟对该州亿万富翁的资产一次性征收5%的税。半岛电视台报道，有关该议题的投票将于11月3日举行。

反税活动的捐助者包括谷歌联合创始人谢尔盖·布林、DoorDash创始人托尼·徐、Stripe联合创始人帕特里克·科利森、Ripple的克里斯·拉森，以及风险投资人约翰·多尔、迈克尔·莫里茨和维诺德·科斯拉。索诺马州立大学政治学教授戴维·麦奎恩估计，这些支出使该活动成为历史上最昂贵的选民倡议活动，也是中期选举中最昂贵的活动之一。

围绕该倡议的广告与争议

40号提案的支持者筹集了3200万美元，明显少于反对者的预算。该倡议的共同作者、加州大学伯克利分校经济学教授布赖恩·加勒表示，他看到宣传传单称该税可能会扩大至所有州居民及其退休储蓄，但他并未将这些内容纳入提案文本。

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Patriotic Millionaires组织志愿者阿什莉·克雷格也表示，她在宣传活动期间经常听到选民声称，提案中存在所谓隐藏条款，日后将允许对更广泛的人群征税。根据该倡议的条款，对该税的修改需要获得州议会三分之二议员的支持，并且必须符合其宗旨。

民主党内部的分歧

加利福尼亚州民主党支持该倡议，但州长加文·纽森反对该倡议。他称该文件措辞不佳，并表示如果亿万富翁决定离开，该州可能受到损害。州长候选人泽维尔·贝塞拉和同样曾竞选该职位的前国会议员凯蒂·波特也反对该税。

40号提案的反对者还支持另外两项倡议：一项禁止对个人财产征收新的州税以及征收追溯性税款，另一项规定在投票前由州审计人员对税收倡议进行财务评估。如果它们获得的票数多于40号提案，即使该提案获批，也可能被抵消。根据加州公共政策研究所的一项民调，该税在选民中略微领先，但反对者提出的两项倡议也获得支持。

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