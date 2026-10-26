В Эстонии более 2 тысяч человек, нуждающихся в специализированном уходе, ожидают получения услуг из-за нехватки финансирования и мест в системе. Об этом сообщает ERR News.

Специализированный уход предназначен прежде всего для людей с тяжелыми психическими расстройствами или интеллектуальными нарушениями, которым недостаточно других форм социальной поддержки. Председатель правления организации социальных услуг AS Hoolekandeteenused Рагнар Вайкнеметс заявил, что человек, которого сейчас ставят в такую очередь, может не получить место при жизни.

Очередь без оценки срочности

По словам Вайкнеметса, потребности людей в помощи регулярно не переоцениваются, а приоритет в очереди в основном определяется датой внесения в список, а не срочностью ситуации. Особенно не хватает мест для людей с аутизмом и множественными нарушениями, которым такая поддержка может требоваться на протяжении всей жизни.

Комиссия Рийгикогу по социальным делам работает над законопроектом, который должен изменить принцип формирования очереди: учитывать фактическую потребность человека в услуге, а не только время его внесения в список.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Весной Верховный суд Эстонии постановил, что государство обязано предоставить место в учреждении специализированного ухода человеку, который в нем нуждается. Суд подчеркнул, что нехватка средств или мест не может быть основанием для бессрочного пребывания в очереди.

Спор о финансировании

Проект государственного бюджета Эстонии на 2027 год уже прошел первое чтение, однако финансирование специализированного ухода остается предметом споров. Согласно данным, приведенным в материале, системе необходимо 200 млн евро на четыре года, тогда как для всего сектора социальных дел и здравоохранения предусмотрено лишь 37 млн евро дополнительного финансирования. Доля этих средств, которая будет направлена именно на специализированный уход, пока не определена.

Правительство также заложило резерв в размере 7,4 млн евро для социальной сферы, предназначенный для переговоров с оппозицией о поддержке бюджета. Председатель парламентской комиссии по социальным делам Сигне Рийсало заявила, что направление как минимум этой суммы на следующий год и последующие годы могло бы позволить создать новые места и несколько повысить оплату труда персонала.

Читай нас в