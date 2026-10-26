爱沙尼亚逾2000人等待专门照护服务——ERR News

由于资金和系统内名额不足，爱沙尼亚有超过2000名需要专门照护的人正在等待服务。ERR News报道。

专门照护主要面向患有严重精神障碍或智力障碍、其他社会支持形式不足以满足其需求的人。社会服务机构AS Hoolekandeteenused董事会主席拉格纳尔·瓦伊克内梅茨表示，目前被列入这类等候名单的人可能在有生之年无法获得名额。

未评估紧迫程度的队列

瓦伊克内梅茨表示，人们对援助的需求并未得到定期重新评估，队列中的优先顺序主要由被列入名单的日期决定，而不是情况的紧迫程度。尤其缺少面向自闭症人士和有多重障碍人士的名额，他们可能终生需要这类支持。

爱沙尼亚议会社会事务委员会正在研究一项法案，该法案将改变队列形成原则：考虑个人对服务的实际需求，而不仅仅是其被列入名单的时间。

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今年春季，爱沙尼亚最高法院裁定，国家有义务为需要的人提供专门照护机构中的名额。法院强调，缺乏资金或名额不能成为无限期留在等候队列中的理由。

围绕资金的争议

爱沙尼亚2027年国家预算草案已通过一读，但专门照护的资金问题仍存在争议。据报道中引用的数据，该系统四年内需要2亿欧元，而整个社会事务和医疗保健领域仅获得3700万欧元的额外资金。该笔资金中将有多少专门用于专门照护尚未确定。

政府还为社会领域预留了740万欧元储备金，用于与反对派就支持预算进行谈判。议会社会事务委员会主席西格内·里萨洛表示，若至少将这笔金额用于明年及之后几年，便可新增名额，并在一定程度上提高员工薪酬。

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