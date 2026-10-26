W Estonii ponad 2 tysiące osób potrzebujących specjalistycznej opieki oczekuje na usługi z powodu braku finansowania i miejsc w systemie. Informuje o tym ERR News.

Specjalistyczna opieka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną, którym nie wystarczają inne formy wsparcia społecznego. Ragnar Vaiknemets, przewodniczący zarządu organizacji usług społecznych AS Hoolekandeteenused, oświadczył, że osoba wpisana obecnie na taką listę oczekujących może nie otrzymać miejsca za życia.

Kolejka bez oceny pilności

Według Vaiknemetsa potrzeby ludzi w zakresie pomocy nie są regularnie ponownie oceniane, a priorytet w kolejce jest określany głównie przez datę wpisania na listę, a nie pilność sytuacji. Szczególnie brakuje miejsc dla osób z autyzmem i wielorakimi niepełnosprawnościami, które mogą potrzebować takiego wsparcia przez całe życie.

Komisja Spraw Socjalnych Riigikogu pracuje nad projektem ustawy, który ma zmienić zasadę tworzenia kolejki: uwzględniać faktyczną potrzebę danej osoby w zakresie usługi, a nie tylko czas wpisania jej na listę.

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Wiosną Sąd Najwyższy Estonii orzekł, że państwo ma obowiązek zapewnić miejsce w placówce specjalistycznej opieki osobie, która go potrzebuje. Sąd podkreślił, że brak środków lub miejsc nie może być podstawą do bezterminowego pozostawania w kolejce.

Spór o finansowanie

Projekt budżetu państwa Estonii na 2027 rok przeszedł już pierwsze czytanie, jednak finansowanie specjalistycznej opieki pozostaje przedmiotem sporów. Według danych przytoczonych w materiale system potrzebuje 200 mln euro na cztery lata, podczas gdy dla całego sektora spraw socjalnych i ochrony zdrowia przewidziano jedynie 37 mln euro dodatkowego finansowania. Część tych środków, która trafi konkretnie na specjalistyczną opiekę, nie została jeszcze określona.

Rząd zarezerwował także 7,4 mln euro dla sektora socjalnego, przeznaczone na negocjacje z opozycją dotyczące poparcia dla budżetu. Przewodnicząca parlamentarnej Komisji Spraw Socjalnych Signe Riisalo oświadczyła, że przeznaczenie co najmniej tej kwoty na przyszły rok i kolejne lata mogłoby umożliwić utworzenie nowych miejsc oraz nieznaczne podwyższenie wynagrodzeń personelu.

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