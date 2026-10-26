Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что действующая договоренность страны с Европейским Союзом после Brexit недостаточна для британцев. При этом он подчеркнул, что не предлагает возвращение Соединенного Королевства в ЕС в рамках нынешнего созыва парламента.

Как сообщает The Guardian, Бернем считает, что Brexit оказался более жестким, чем предлагалось во время кампании перед референдумом. По его словам, выход из ЕС ослабил британскую экономику и не обеспечил ожидаемого контроля над иммиграцией.

Возвращение в ЕС не предлагают

В интервью Good Morning Britain Бернем сказал, что хотел бы увидеть возвращение Британии в Европейский Союз при своей жизни, однако решение об этом, по его мнению, должно принять общество. Он подчеркнул, что не намерен навязывать избирателям собственную позицию или проводить новый референдум.

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Премьер также заявил, что правительство не будет отходить от ключевых положений предвыборного манифеста Лейбористской партии. Вместо этого он предлагает практические шаги для улучшения нынешних отношений между Великобританией и ЕС.

Иммиграция и саммит с ЕС

Бернем связал ослабление пограничного контроля с тем, что Британия больше не может возвращать людей в страны Европы так, как это было раньше. Он заявил, что кризис пересечений Ла-Манша на малых лодках усилился после Brexit.

Премьер выразил надежду, что саммит Великобритании и ЕС 20 ноября позволит заключить договоренность, полезную для британских производителей продуктов питания, которые, по его словам, существенно пострадали от Brexit. Бернем также поддержал принцип плана министра внутренних дел Шабаны Махмуд, согласно которому иностранным работникам придется ждать 15 лет для получения статуса постоянного проживания.

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