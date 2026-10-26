Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył, że obecne porozumienie kraju z Unią Europejską po Brexicie jest niewystarczające dla Brytyjczyków. Jednocześnie podkreślił, że nie proponuje powrotu Zjednoczonego Królestwa do UE w trakcie obecnej kadencji parlamentu.

Jak informuje The Guardian, Burnham uważa, że Brexit miał bardziej surowy charakter, niż proponowano podczas kampanii przed referendum. Według niego wyjście z UE osłabiło brytyjską gospodarkę i nie zapewniło oczekiwanej kontroli nad imigracją.

Nie proponuje się powrotu do UE

W wywiadzie dla Good Morning Britain Burnham powiedział, że chciałby za swojego życia zobaczyć powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, jednak decyzję w tej sprawie, jego zdaniem, powinno podjąć społeczeństwo. Podkreślił, że nie zamierza narzucać wyborcom własnego stanowiska ani przeprowadzać nowego referendum.

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Premier oświadczył również, że rząd nie odejdzie od kluczowych postanowień manifestu wyborczego Partii Pracy. Zamiast tego proponuje praktyczne kroki w celu poprawy obecnych relacji między Wielką Brytanią a UE.

Imigracja i szczyt z UE

Burnham powiązał osłabienie kontroli granicznej z faktem, że Wielka Brytania nie może już odsyłać ludzi do krajów Europy tak, jak robiła to wcześniej. Oświadczył, że kryzys przepraw przez kanał La Manche małymi łodziami nasilił się po Brexicie.

Premier wyraził nadzieję, że szczyt Wielkiej Brytanii i UE 20 listopada umożliwi zawarcie porozumienia korzystnego dla brytyjskich producentów żywności, którzy, jak powiedział, znacznie ucierpieli z powodu Brexitu. Burnham poparł również zasadę planu minister spraw wewnętrznych Shabany Mahmood, zgodnie z którą zagraniczni pracownicy będą musieli czekać 15 lat na uzyskanie statusu stałego rezydenta.

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