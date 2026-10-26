英国首相安迪·伯纳姆表示，英国在脱欧后与欧盟达成的现行安排对英国民众而言并不充分。同时，他强调，在本届议会任期内，他并未提议让英国重返欧盟。

据《卫报》报道，伯纳姆认为，脱欧的程度比公投前竞选期间所提出的方案更为强硬。他表示，退出欧盟削弱了英国经济，也未能带来预期中的移民管控。

未提议重返欧盟

伯纳姆在接受《早安英国》采访时表示，他希望在有生之年看到英国重返欧盟，但他认为，这一决定应由社会作出。他强调，无意将自己的立场强加给选民，也不会举行新的公投。

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首相还表示，政府不会偏离工党竞选宣言的关键内容。相反，他提出采取务实措施，改善英国与欧盟之间现有的关系。

移民与欧盟峰会

伯纳姆将边境管控的削弱与英国无法再像此前那样将人员遣返至欧洲国家联系起来。他表示，乘坐小船横渡英吉利海峡的危机在脱欧后加剧。

首相表示，希望11月20日举行的英国—欧盟峰会能够促成一项有利于英国食品生产商的协议；他说，这些生产商因脱欧而受到严重影响。伯纳姆还支持内政大臣沙巴娜·马哈茂德计划中的原则，即外国工人必须等待15年才能获得永久居留身份。

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