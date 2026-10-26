Прем’єр Бернем розкритикував нинішню угоду про Brexit — The Guardian

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що чинна домовленість країни з Європейським Союзом після Brexit є недостатньою для британців. Водночас він наголосив, що не пропонує повернення Сполученого Королівства до ЄС у межах нинішнього скликання парламенту.

Як повідомляє The Guardian, Бернем вважає, що Brexit відбувся жорсткіше, ніж це пропонували під час кампанії перед референдумом. За його словами, вихід із ЄС послабив британську економіку та не дав очікуваного контролю над імміграцією.

Повернення до ЄС не пропонують

В інтерв’ю Good Morning Britain Бернем сказав, що хотів би побачити повернення Британії до Євросоюзу за свого життя, однак рішення про це, на його думку, має ухвалити суспільство. Він підкреслив, що не має наміру нав’язувати власну позицію виборцям або проводити новий референдум.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Прем’єр також заявив, що уряд не відходитиме від ключових положень передвиборчого маніфесту Лейбористської партії. Натомість він пропонує практичні кроки для поліпшення чинних відносин між Великою Британією та ЄС.

Імміграція та саміт з ЄС

Бернем пов’язав послаблення контролю за кордонами з тим, що Британія більше не може повертати людей до країн Європи так, як це було раніше. Він заявив, що криза перетинів Ла-Маншу на малих човнах посилилася після Brexit.

Прем’єр висловив сподівання, що саміт Великої Британії та ЄС 20 листопада дасть змогу укласти домовленість, корисну для британських виробників харчових продуктів, які, за його словами, суттєво постраждали від Brexit. Бернем також підтримав принцип плану міністерки внутрішніх справ Шабани Махмуд, за яким іноземним працівникам доведеться чекати 15 років на отримання постійного статусу проживання.

Читай нас у