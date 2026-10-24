德国风暴致两人重伤，周日预计“曼雅”来袭——《明镜周刊》

德国今年首场强劲秋季风暴“路易莎”周五造成人员受伤，并严重扰乱铁路交通。正如《明镜周刊》报道，该国西部和西南部地区受灾最严重。预计新的风暴气旋“曼雅”将于周日到来，可能对北海沿岸和岛屿影响最大。

伤者和铁路中断

周五下午，在莱茵兰-普法尔茨州纳斯特滕市，一阵强风吹倒了十月集市附近的一处设施。警方称，两人重伤。其中一名伤者生命垂危，已由直升机送往医院。

在黑森州塞利根施塔特，一根折断的树枝击中一名骑自行车者，后者随后被救援人员救出。在萨尔州莱巴赫市，一名行人因广告牌受轻伤。

风暴还扰乱了铁路交通。在卡尔斯鲁厄中央车站，一件物体接触到接触网，乘客报告称出现强烈火花。在普福尔茨海姆附近，一列载有数百名乘客的区域列车撞上树枝后停在轨道上。

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在亚琛附近，一列载有280名乘客的ICE高速列车因接触网受损而停驶。该列车由柴油机车拖至施托尔贝格车站。倒下的树木也堵塞了诺伊斯和斯图加特附近的铁轨。

周日预警

根据德国气象局的预报，“路易莎”将在周六向波罗的海和丹麦方向移动，但沿海地区仍可能出现风暴阵风。傍晚，气旋“曼雅”将从西部开始进入，带来强降雨和增强的西南风。

到周日早晨，部分地区可能出现达到危险天气现象级别的降水量。周日，除该国东南部外，预计将出现多风或风暴天气。北海和黑森林的费尔德山预计将出现时速最高100公里的阵风，以及局部飓风级阵风。汉堡不排除发生风暴潮，可能淹没鱼市的低洼部分。

前往黑尔戈兰岛的高速渡轮将在整个周末停运，前往哈利根群岛的渡轮将于周日和周一停运。在科隆和亚琛，居民被建议避免前往森林、公园、墓地和林荫大道；在埃尔福特，墓地整个周末关闭。

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