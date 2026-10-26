法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示，政府将宣布具体而坚决的措施，以回应高中生的诉求。这些学生要求改善学习条件的抗议活动已在法国引发数周骚乱。据France 24报道。

10月26日访问马赛期间，马克龙表示，他已要求政府回应构成这场社会运动基础的“正当诉求”。总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼原定在与高中生工会会面后举行新闻发布会。

预计下周六将有新的抗议活动

马克龙还重申了内政部长洛朗·努涅斯的评估，即预计下周六将出现新的抗议活动。法国政府正试图平息这波示威浪潮，在生活成本上涨引发的不满背景下，示威活动伴随着暴力事件。

10月17日的全国性行动演变为法国近年来最严重的骚乱之一。当局承认，在冲突、大规模抢劫和公共财产受损发生前，安保和情报工作存在失误。

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拘留与受伤人员

努涅斯表示，在最近一次周末抗议活动中，有1435人被拘留。他称局势已得到控制，未发生严重事件，但强调针对国内安全部队的暴力程度很高。

共有267名警察和宪兵以及150名抗议者受伤。三名活动参与者在图卢兹、兰斯和克莱蒙费朗遭受重伤。周六的示威期间，巴黎、马赛及其他城市也发生了冲突。

在马赛，马克龙访问了10月17日暴力事件中受损的市政厅，并会见了遭受抢劫和破坏行为影响的商店业主。10月26日上午，市中心许多商店橱窗仍被防护板封住。

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