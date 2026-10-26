Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что правительство объявит конкретные и решительные меры в ответ на требования старшеклассников, чьи протесты за улучшение условий обучения вызвали несколько недель беспорядков в стране. Об этом сообщает France 24.

Во время визита в Марсель 26 октября Макрон заявил, что попросил правительство ответить на «законные требования», лежащие в основе социального движения. Премьер-министр Себастьен Лекорню должен был провести пресс-конференцию после встречи с профсоюзами старшеклассников.

Новые протесты ожидаются в следующую субботу

Макрон также повторил оценку министра внутренних дел Лорана Нуньеса, согласно которой новые протесты ожидаются в следующую субботу. Французское правительство пытается остановить волну демонстраций, сопровождавшуюся насилием на фоне недовольства ростом стоимости жизни.

Общенациональные акции 17 октября переросли в одни из самых серьезных беспорядков во Франции за последние годы. Власти признали просчеты в сфере безопасности и разведки, которые предшествовали столкновениям, масштабным грабежам и повреждению общественного имущества.

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Задержания и раненые

По словам Нуньеса, во время последних протестов в выходные были задержаны 1435 человек. Он заявил, что ситуацию удалось взять под контроль и серьезных инцидентов не произошло, однако подчеркнул высокий уровень насилия против сил внутренней безопасности.

Ранения получили 267 полицейских и жандармов, а также 150 протестующих. Трое участников акций получили тяжелые травмы в Тулузе, Реймсе и Клермон-Ферране. Во время субботних демонстраций столкновения также произошли в Париже, Марселе и других городах.

В Марселе Макрон посетил мэрию, поврежденную во время насилия 17 октября, а также встретился с владельцами магазинов, пострадавшими от грабежей и вандализма. Утром 26 октября многие витрины в центре города оставались закрыты защитными щитами.

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