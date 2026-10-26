Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że rząd ogłosi konkretne i zdecydowane działania w odpowiedzi na żądania licealistów, których protesty na rzecz poprawy warunków nauki wywołały kilkutygodniowe zamieszki w kraju. Poinformowała o tym France 24.

Podczas wizyty w Marsylii 26 października Macron powiedział, że zwrócił się do rządu o odpowiedź na „uzasadnione żądania”, które leżą u podstaw ruchu społecznego. Premier Sébastien Lecornu miał zorganizować konferencję prasową po spotkaniu ze związkami licealistów.

Nowe protesty spodziewane w przyszłą sobotę

Macron powtórzył również ocenę ministra spraw wewnętrznych Laurenta Nuñeza, według której nowe protesty są spodziewane w przyszłą sobotę. Francuski rząd próbuje powstrzymać falę demonstracji, której towarzyszyła przemoc w obliczu niezadowolenia ze wzrostu kosztów życia.

Ogólnokrajowe akcje 17 października przerodziły się w jedne z najpoważniejszych zamieszek we Francji w ostatnich latach. Władze przyznały, że przed starciami, masowymi grabieżami i niszczeniem mienia publicznego doszło do błędów w dziedzinie bezpieczeństwa i wywiadu.

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Zatrzymania i ranni

Według Nuñeza podczas ostatnich weekendowych protestów zatrzymano 1435 osób. Oświadczył on, że sytuację udało się opanować i nie doszło do poważnych incydentów, podkreślił jednak wysoki poziom przemocy wobec sił bezpieczeństwa wewnętrznego.

Rannych zostało 267 policjantów i żandarmów oraz 150 protestujących. Trzech uczestników akcji doznało ciężkich obrażeń w Tuluzie, Reims i Clermont-Ferrand. Podczas sobotnich demonstracji do starć doszło także w Paryżu, Marsylii i innych miastach.

W Marsylii Macron odwiedził ratusz uszkodzony podczas przemocy 17 października, a także spotkał się z właścicielami sklepów, którzy ucierpieli wskutek grabieży i wandalizmu. Rankiem 26 października wiele witryn w centrum miasta pozostawało osłoniętych zabezpieczeniami.

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