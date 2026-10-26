法国内政部认为，该国在最近一个周末可能发生示威者与警方之间的新冲突。内政部长洛朗·努涅斯在BFM TV节目中表示，这种事态发展是可能的，Interia报道称。

加强安全措施

法国当局暂时不计划取消加强的安全措施。多个地区将继续实施部分宵禁。

努涅斯表示，法国正为周末期间可能出现的交通困难做准备。据法国内政部数据，41万人参加了周六的游行，7万名执法人员被派往街头维持秩序。

呼吁举行新的示威活动

周日，抗议团体和工会呼吁公民继续动员，并在下周六参加新的抗议活动。抗议参与者反对高生活成本和不令人满意的公共服务水平。

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抗议领导人认为，政府提出的措施不足以克服危机。与此同时，警察工会警告称，执法力量可能缺乏资源，无法长期在街头部署大量人员并应对示威者的激进行动。

马克龙访问马赛

爱丽舍宫宣布，总统埃马纽埃尔·马克龙将对马赛进行一次未事先宣布的访问。他将在当地与在10月17日骚乱中遭受损失的居民和当地企业家交谈，并感谢执法人员的服务。

据该刊物报道，马赛骚乱期间，数百家商店和商业场所遭到破坏或抢劫。

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