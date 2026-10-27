在德国，KNDS Deutschland正在其位于弗赖森的工厂为德国联邦国防军启动Patria 6x6轮式装甲车生产。该公司计划在2026年底交付首批车辆，LSM English报道。

近900辆车辆将交付德国联邦国防军

德国陆军的首份订单涵盖近900辆四种配置的装甲车，价值约20亿欧元。这是芬兰公司Patria在跨国共同装甲车辆系统（CAVS）计划框架下签订的历史上最大单笔合同。

这些车辆最初将在芬兰和拉脱维亚生产，安装供德国陆军使用的专用部件，并在萨尔州的一家工厂完成最终组装。向德国联邦国防军的批量交付预计将于2027年初开始。计划在同年年底前交付首辆完全在弗赖森制造的车辆。

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替换Fuchs装甲运兵车

Patria正与KNDS及其他德国工业合作伙伴合作，通过结合德国和芬兰的工程成果建立本地生产能力。首批预生产型Patria 6x6已交付，用于测试、操作员培训、熟悉技术维护以及技术检查。

这些三轴装甲车将取代自20世纪80年代初开始服役的德国Fuchs装甲运兵车。采用Patria平台将有助于支持德国在2029年前实现全面战备状态的目标。

CAVS计划由芬兰和拉脱维亚于2020年发起。此后，瑞典、丹麦、挪威、德国和英国加入该计划。该计划生产的车辆也已作为拉脱维亚军事援助的一部分在乌克兰使用。

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