法国教师称政府教育措施不足 — TimesLIVE

法国教师表示，政府为结束持续数周的抗议而宣布的教育措施不足以缓解学生的不满。据TimesLIVE报道。

政府提议

周一，法国政府提出了一揽子建议。其中包括将部分班级的学生人数限制在28人以内、提供数十亿欧元贷款用于翻修建筑物，以及改革大学录取制度。

教师工会SNES-FSU总书记索菲·韦内蒂泰表示，这些举措还不够。她说，班级人数限制应覆盖更多班级，并且需要雇用更多工作人员以改善学习条件。她强调，教育部的声明只是回应的开始，无法平息愤怒。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

进一步示威

起初，高中生封锁了学校，抗议人员和资源短缺。随后，这场运动扩大，其他工会和“黄背心”运动参与者也加入其中，他们同样对公共服务弱化和生活成本上升表达不满。

预算部长达维德·阿米埃尔表示，已宣布的措施将耗资约50亿欧元，相关支出将通过削减其他领域的开支来弥补。政府还面临债券市场的压力，后者要求降低公共债务水平。

学生运动领导人称，政府的让步是第一个积极步骤，但表示打算在周六和11月5日继续示威。内政部长洛朗·努涅斯表示，周六的行动期间将有大量安全部队部署。这将发生在大规模全国性抗议活动两周后；此前的抗议伴随着暴力和抢劫，并导致实施宵禁和禁止大型集会。

关注我们在