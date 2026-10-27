We Francji nauczyciele oświadczyli, że działania edukacyjne ogłoszone przez rząd w celu zakończenia wielotygodniowych protestów są niewystarczające, aby zmniejszyć niezadowolenie uczniów. Informuje o tym TimesLIVE.

Propozycje rządu

W poniedziałek francuski rząd przedstawił pakiet propozycji. Przewiduje on ograniczenie liczby uczniów w części klas do 28 osób, wielomiliardowe kredyty na remonty budynków oraz modernizację systemów rekrutacji na uniwersytety.

Sophie Vénétitay, sekretarz generalna związku nauczycieli SNES-FSU, oświadczyła, że te kroki to za mało. Jej zdaniem limity liczebności uczniów powinny objąć większą liczbę klas, a dla poprawy warunków nauki należy zatrudnić więcej pracowników. Podkreśliła, że oświadczenie ministerstwa jest jedynie początkiem reakcji i nie zdoła uśmierzyć gniewu.

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Dalsze demonstracje

Początkowo uczniowie szkół średnich blokowali swoje szkoły, protestując przeciwko brakowi personelu i zasobów. Później ruch się rozszerzył: dołączyły do niego inne związki zawodowe oraz uczestnicy ruchu „żółtych kamizelek”, którzy również wyrażają niezadowolenie z osłabiania usług publicznych i rosnących kosztów życia.

Minister budżetu David Amiel poinformował, że ogłoszone działania będą kosztować około 5 mld euro, a wydatki na nie zostaną zrekompensowane cięciami w innych obszarach. Rząd znajduje się także pod presją rynków obligacji, które domagają się zmniejszenia poziomu długu publicznego.

Liderzy ruchu uczniowskiego nazwali ustępstwa rządu pierwszym pozytywnym krokiem, jednak oświadczyli, że zamierzają kontynuować demonstracje w sobotę oraz 5 listopada. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez poinformował o znacznej obecności sił bezpieczeństwa podczas sobotniej akcji. Nastąpi to dwa tygodnie po masowych ogólnokrajowych protestach, którym towarzyszyły przemoc i grabieże oraz które doprowadziły do wprowadzenia godzin policyjnych i zakazów dużych zgromadzeń.

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