Во Франции учителя заявили, что образовательных мер, объявленных правительством для прекращения многонедельных протестов, недостаточно для снижения недовольства учащихся. Об этом сообщает TimesLIVE.

Предложения правительства

В понедельник французское правительство представило пакет предложений. Он предусматривает ограничение численности учащихся в части классов до 28 человек, многомиллиардные кредиты на реконструкцию зданий и обновление систем поступления в университеты.

Генеральный секретарь профсоюза учителей SNES-FSU Софи Венетите заявила, что этих шагов недостаточно. По ее словам, ограничения численности учащихся должны распространяться на большее количество классов, а для улучшения условий обучения необходимо нанять больше сотрудников. Она подчеркнула, что заявление министерства является лишь началом реакции и не сможет унять гнев.

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Дальнейшие демонстрации

Сначала старшеклассники блокировали свои школы, протестуя против нехватки персонала и ресурсов. Позднее движение расширилось: к нему присоединились другие профсоюзы и участники движения «желтых жилетов», которые также выражают недовольство ослаблением государственных услуг и ростом стоимости жизни.

Министр бюджета Давид Амьель сообщил, что объявленные меры обойдутся примерно в 5 млрд евро, а расходы на них будут компенсированы сокращениями в других сферах. Правительство также находится под давлением рынков облигаций, которые требуют снижения уровня государственного долга.

Лидеры ученического движения назвали уступки правительства первым позитивным шагом, однако заявили о намерении продолжить демонстрации в субботу и 5 ноября. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о значительном присутствии сил безопасности во время субботней акции. Это произойдет через две недели после масштабных общенациональных протестов, сопровождавшихся насилием и мародерством, которые привели к введению комендантских часов и запретов на крупные собрания.

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