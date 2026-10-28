Швейцария рассматривает возможность покупать отдельное военное оборудование напрямую у американских оборонных компаний, а не через правительство США. Об этом 28 октября сообщает Anadolu Agency со ссылкой на руководителя Федерального управления оборонных закупок Armasuisse Урса Лоэра.

Проблемы с закупкой F-35

Лоэр заявил швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, что опыт приобретения истребителей F-35 выявил недостатки действующей системы закупок. В рамках программы Foreign Military Sales Швейцария покупает американское военное оборудование через правительство США, что ограничивает возможности покупателей в ценовых спорах или когда речь идет о компенсации за задержки поставок.

По словам главы Armasuisse, прямые контракты могли бы обеспечить большую гибкость, однако потребовали бы одобрения американских властей. Он отметил, что отдельные компоненты системы противовоздушной обороны Patriot потенциально можно закупать напрямую у производителей. В то же время для приобретения современных истребителей, в частности F-35, такой механизм не подходит.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Задержка поставок Patriot

Швейцария ожидает системы Patriot с задержкой от пяти до семи лет, поскольку Вашингтон отдает приоритет поставкам в Германию. За эти системы страна уже заплатила авансом более 1 млрд швейцарских франков, или более 1,2 млрд долларов.

Лоэр сообщил, что Швейцария рассчитывает вернуть по меньшей мере часть этих средств, хотя сроки такого возврата пока неизвестны. Швейцарские власти также оценили альтернативную систему ПВО, а окончательное решение должен принять Федеральный совет.

Читай нас в