Szwajcaria rozważa możliwość kupowania części sprzętu wojskowego bezpośrednio od amerykańskich firm zbrojeniowych, a nie za pośrednictwem rządu USA. 28 października poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na szefa Federalnego Urzędu Zamówień Obronnych Armasuisse, Ursa Lohera.

Problemy z zakupem F-35

Loher powiedział szwajcarskiej gazecie Neue Zürcher Zeitung, że doświadczenia z zakupem myśliwców F-35 ujawniły niedociągnięcia obecnego systemu zamówień. W ramach programu Foreign Military Sales Szwajcaria kupuje amerykański sprzęt wojskowy za pośrednictwem rządu USA, co ogranicza możliwości nabywców w sporach cenowych lub w kwestii rekompensaty za opóźnienia dostaw.

Według szefa Armasuisse bezpośrednie kontrakty mogłyby zapewnić większą elastyczność, lecz wymagałyby zgody władz USA. Zaznaczył, że niektóre komponenty systemu obrony powietrznej Patriot można potencjalnie kupować bezpośrednio od producentów. Jednocześnie mechanizm ten nie jest odpowiedni do zakupu nowoczesnych myśliwców, w tym F-35.

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Opóźnienie dostaw Patriotów

Szwajcaria oczekuje na systemy Patriot z opóźnieniem od pięciu do siedmiu lat, ponieważ Waszyngton priorytetowo traktuje dostawy do Niemiec. Kraj zapłacił już z góry za te systemy ponad 1 mld franków szwajcarskich, czyli ponad 1,2 mld dolarów.

Loher poinformował, że Szwajcaria liczy na odzyskanie co najmniej części tych środków, choć termin takiego zwrotu pozostaje na razie nieznany. Szwajcarskie władze oceniły również alternatywny system obrony powietrznej, a ostateczną decyzję ma podjąć Rada Federalna.

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