Прокуратура Милана в Италии сообщила в среду о завершении расследования в отношении 10 подозреваемых. Их подозревают в возможных репрессивных и принудительных действиях против китайских диссидентов, живущих в столице Ломбардии. Ведомство готовится предъявить обвинения.

Подозрение в преступном сговоре

Как сообщает ANSA English, всем десяти фигурантам вменяют участие в преступном сговоре. Четверо подозреваемых являются гражданами Китая. По версии прокуратуры, они постоянно контактировали с властями в Пекине по поводу предположительно незаконной деятельности.

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Среди потерпевших назвали Teacher Li

Среди предполагаемых потерпевших по делу назван Teacher Li — 34-летний диссидент, активист и инфлюенсер, у которого миллионы подписчиков. Агентство характеризует его как одного из известных активистов среди китайских диссидентов.

По версии следствия, подозреваемые могли быть причастны к серии действий против Teacher Li, в частности к преследованию, слежке, запугиванию и угрозам.

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