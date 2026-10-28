Міланська прокуратура завершила розслідування щодо 10 підозрюваних — ANSA English

Прокуратура Мілана в Італії повідомила в середу про завершення розслідування щодо 10 підозрюваних. Їх підозрюють у ймовірних репресивних і примусових діях проти китайських дисидентів, які живуть у столиці Ломбардії. Відомство готується висунути обвинувачення.

Підозра у злочинній змові

Як повідомляє ANSA English, усім десятьом фігурантам закидають участь у злочинній змові. Четверо підозрюваних є громадянами Китаю. За версією прокуратури, вони постійно контактували з владою в Пекіні щодо ймовірно незаконної діяльності.

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Серед потерпілих назвали Teacher Li

Серед ймовірних потерпілих у справі названо Teacher Li — 34-річного дисидента, активіста та інфлюенсера, який має мільйони підписників. Агентство характеризує його як одного з відомих активістів серед китайських дисидентів.

За версією слідства, підозрювані могли бути залучені до серії дій проти Teacher Li, зокрема переслідування, стеження, залякування та погроз.

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