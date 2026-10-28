Prokuratura w Mediolanie we Włoszech poinformowała w środę o zakończeniu śledztwa wobec 10 podejrzanych. Są oni podejrzewani o możliwe działania represyjne i przymusowe wobec chińskich dysydentów mieszkających w stolicy Lombardii. Prokuratura przygotowuje się do wniesienia oskarżeń.

Podejrzenie udziału w przestępczym spisku

Jak podaje ANSA English, wszystkim dziesięciu figurantom zarzuca się udział w przestępczym spisku. Czterech podejrzanych jest obywatelami Chin. Według prokuratury pozostawali oni w stałym kontakcie z władzami w Pekinie w sprawie rzekomo nielegalnej działalności.

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Wśród poszkodowanych wymieniono Teacher Li

Wśród domniemanych poszkodowanych w sprawie wymieniono Teacher Li — 34-letniego dysydenta, aktywistę i influencera mającego miliony obserwujących. Agencja określa go jako jednego z rozpoznawalnych aktywistów wśród chińskich dysydentów.

Według śledztwa podejrzani mogli być zaangażowani w serię działań przeciwko Teacher Li, w tym nękanie, inwigilację, zastraszanie i groźby.

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