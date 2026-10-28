Niezależna Międzynarodowa Misja ONZ do spraw Ustalania Faktów dotycząca Sudanu oświadczyła na konferencji prasowej w Nowym Jorku w USA, że zagraniczne dostawy broni, technologii wojskowych, wsparcie logistyczne oraz zagraniczny personel nadal podtrzymują i nasilają wojnę w Sudanie. Misja wezwała społeczność międzynarodową do zintensyfikowania działań i rozszerzenia embarga na dostawy broni na całe terytorium kraju.

Zewnętrzne wsparcie stron wojny

Przewodniczący misji Mohamed Chande Osman poinformował, że dochodzenie wykazało uzasadnione podstawy, by sądzić, iż podmioty zewnętrzne dostarczały zasoby obu stronom konfliktu, pomagając im prowadzić operacje wojskowe. Jak podaje Anadolu Agency, śledczy wykryli transgraniczną sieć osób i organizacji w Czadzie, somalijskim Puntlandzie, południowo-wschodniej Libii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zaangażowanych w dostawy broni i szkolenie zagranicznych bojowników.

Jednocześnie Osman podkreślił, że misja obecnie nie wiąże rządów wymienionych państw z tymi działaniami na podstawie dostępnych dowodów. Według niego chodzi o osoby i struktury działające na terytoriach tych krajów. Misja pozostaje w kontakcie ze ZEA i Czadem; Czad zaprzecza, by jego terytorium było wykorzystywane do takich celów, a dochodzenie w sprawie możliwych ról innych państw trwa.

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Zagrożenia dla ludności cywilnej

Członkini misji Mona Rishmawi oświadczyła, że obie strony konfliktu i ich sojusznicy faktycznie niszczą kraj liczący 56 milionów mieszkańców. Inna członkini misji, Joy Ngozi Ezeilo, poparła rozszerzenie embarga, a także objęcie mandatem Międzynarodowego Trybunału Karnego całego Sudanu.

Misja wskazała, że cywile w strategicznym mieście El-Obeid znajdują się w poważnym niebezpieczeństwie, ponieważ miasto jest częściowo otoczone przez Siły Szybkiego Wsparcia. Według misji ataki dronów przypisywane tym siłom uszkodziły szkoły i miejsca zakwaterowania osób przesiedlonych, a także utrudniły dostęp do opieki medycznej, energii elektrycznej i wody. Jednocześnie struktury bezpieczeństwa powiązane z Sudańskimi Siłami Zbrojnymi nasiliły inwigilację i arbitralne aresztowania.

Sudańskie Siły Zbrojne i Siły Szybkiego Wsparcia walczą od kwietnia 2023 roku po zaostrzeniu sporów dotyczących integracji formacji wojskowych. Wojna pochłonęła dziesiątki tysięcy istnień i doprowadziła do przesiedlenia około 13 milionów ludzi w obliczu głodu i pogłębiającego się kryzysu humanitarnego.

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