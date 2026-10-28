Независимая международная миссия ООН по установлению фактов в Судане на пресс-конференции в Нью-Йорке, США, заявила, что иностранные поставки оружия, военных технологий, логистическая поддержка и иностранный персонал продолжают поддерживать и усиливать войну в Судане. Миссия призвала международное сообщество активизировать действия и распространить эмбарго на поставки оружия на всю территорию страны.

Внешняя поддержка сторон войны

Председатель миссии Мохамед Чанде Осман сообщил, что расследование выявило разумные основания полагать, что внешние субъекты поставляли ресурсы обеим сторонам конфликта, помогая им вести военные операции. Как сообщает Anadolu Agency, следователи выявили трансграничную сеть лиц и организаций в Чаде, сомалийском Пунтленде, на юго-востоке Ливии и в Объединенных Арабских Эмиратах, причастных к поставкам оружия и обучению иностранных бойцов.

В то же время Осман подчеркнул, что миссия пока не связывает правительства упомянутых государств с этими действиями на основании имеющихся доказательств. По его словам, речь идет об отдельных лицах и структурах, действующих на территории этих стран. Миссия поддерживает контакты с ОАЭ и Чадом; Чад отрицает использование своей территории для таких целей, а расследование возможной роли других государств продолжается.

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Риски для гражданского населения

Член миссии Мона Ришмави заявила, что обе стороны конфликта и их союзники фактически разрушают страну с населением 56 миллионов человек. Другая член миссии, Джой Нгози Эзейло, поддержала расширение эмбарго, а также распространение мандата Международного уголовного суда на весь Судан.

Миссия отметила, что гражданские лица в стратегическом городе Эль-Обейд находятся в серьезной опасности, поскольку город частично окружен Силами быстрой поддержки. По данным миссии, удары беспилотников, приписываемые этим силам, повредили школы и места размещения перемещенных лиц, а также осложнили доступ к медицинской помощи, электроэнергии и воде. В то же время силовые структуры, связанные с Вооруженными силами Судана, усилили слежку и произвольные аресты.

Вооруженные силы Судана и Силы быстрой поддержки воюют с апреля 2023 года после обострения споров относительно интеграции военных формирований. Война унесла десятки тысяч жизней и привела к перемещению около 13 миллионов человек на фоне голода и углубления гуманитарного кризиса.

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