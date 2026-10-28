联合国苏丹问题独立国际事实调查团在美国纽约举行的新闻发布会上表示，外国武器供应、军事技术、后勤支持和外国人员仍在支撑并加剧苏丹战争。该使命呼吁国际社会加大行动力度，将武器供应禁运扩大至全国。

对战争各方的外部支持

该使命主席穆罕默德·钱德·奥斯曼表示，调查发现有合理理由相信，外部行为体向冲突双方提供了资源，帮助他们开展军事行动。据阿纳多卢通讯社报道，调查人员发现了一个跨境个人和组织网络，涉及乍得、索马里邦特兰、利比亚东南部和阿拉伯联合酋长国，这些个人和组织参与了武器供应及外国战斗人员培训。

与此同时，奥斯曼强调，根据现有证据，该使命目前并未将上述国家的政府与这些活动联系起来。他表示，所涉的是在这些国家境内活动的个人和组织。该使命正与阿联酋和乍得保持联系；乍得否认其领土被用于此类目的，而对其他国家可能所扮演角色的调查仍在继续。

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对平民的风险

使命成员莫娜·里什马维表示，冲突双方及其盟友实际上正在摧毁一个拥有5600万人口的国家。另一名使命成员乔伊·恩戈齐·埃泽伊洛支持扩大禁运，并将国际刑事法院的管辖授权扩大至整个苏丹。

该使命指出，战略城市奥贝德的平民正处于严重危险之中，因为该市部分被快速支援部队包围。根据该使命的数据，被归咎于这些部队的无人机袭击损坏了学校和流离失所者安置点，也使获得医疗服务、电力和供水更加困难。与此同时，与苏丹武装部队有关的安全机构加强了监控和任意逮捕。

在有关军事编队整合的争议升级后，苏丹武装部队与快速支援部队自2023年4月以来一直交战。这场战争已造成数万人死亡，并在饥荒和不断加深的人道主义危机背景下导致约1300万人流离失所。

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