Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wydała ponad 100 wezwań z żądaniem przekazania danych dotyczących dziesiątek tysięcy wyborców w co najmniej 13 stanach. Jest to część intensyfikacji poszukiwań dowodów oszustw wyborczych przed wyborami połówkowymi w USA — informuje ABC News, powołując się na Reuters.

Kontrole danych wyborców

Urzędnicy organów wyborczych i prawnicy wyrażają obawy, że dochodzenia mogą podważyć zaufanie do systemu wyborczego. Obawiają się również, że mogą one zostać wykorzystane do kwestionowania legalności wyścigów z niewielką różnicą między kandydatami.

Od czasu powrotu Trumpa do władzy prokuratorzy oskarżyli co najmniej 147 osób o nielegalne głosowanie — informuje Reuters. Według agencji jest to mniej niż jeden przypadek na milion osób, które głosowały w 2024 roku.

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Kampania przed głosowaniem

Do wyborów połówkowych w USA pozostał ostatni tydzień kampanii. Trump udaje się do Ohio po serii wydarzeń wyborczych w Teksasie, podczas gdy były prezydent USA Barack Obama prowadzi kampanię w Georgii.

Ohio i Georgia to stany, w których wyniki wyścigów mogą wpłynąć na kontrolę nad Senatem USA przed końcem kadencji prezydenckiej Trumpa. Sondaże wskazują na wyrównaną rywalizację w Ohio między republikaninem Jonem Hustedem a demokratą Sherrodem Brownem.

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