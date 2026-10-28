Администрация президента США Дональда Трампа выдала более 100 повесток с требованием предоставить данные о десятках тысяч избирателей как минимум в 13 штатах. Это является частью активизации поиска доказательств мошенничества на выборах накануне промежуточных выборов в США, сообщает ABC News со ссылкой на Reuters.

Проверки данных избирателей

Должностные лица избирательных органов и юристы выражают обеспокоенность тем, что расследования могут подорвать доверие к избирательной системе. Они также опасаются, что их могут использовать для оспаривания легитимности гонок с незначительной разницей между кандидатами.

С момента возвращения Трампа к власти прокуроры обвинили как минимум 147 человек в незаконном голосовании, сообщает Reuters. По данным агентства, это менее одного случая на миллион человек, голосовавших в 2024 году.

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Кампания перед голосованием

До промежуточных выборов в США остается последняя неделя кампании. Трамп направляется в Огайо после серии предвыборных мероприятий в Техасе, тогда как бывший президент США Барак Обама ведет кампанию в Джорджии.

Огайо и Джорджия — штаты, где результаты гонок могут повлиять на контроль над Сенатом США до окончания президентского срока Трампа. Опросы свидетельствуют о конкурентной борьбе в Огайо между республиканцем Джоном Хастедом и демократом Шерродом Брауном.

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