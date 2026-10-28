俄罗斯提议禁止亚美尼亚希拉克省省长大卫·阿鲁沙尼扬入境。 起因是他发表的一篇关于古姆里市庆典的帖子，他在其中批评了由反对党“强力亚美尼亚”组织的活动。 俄罗斯外交官和参议员弗拉基米尔·贾巴罗夫表示，该州长的言论可能表明其对俄罗斯人抱有轻蔑态度。

俄罗斯联邦委员会议事规则委员会主席弗拉基米尔·贾巴罗夫提议俄罗斯外交部考虑禁止大卫·阿鲁沙尼扬入境。这一声明的起因是希拉克州州长10月17日发布的一篇帖子。 当时，阿鲁沙尼扬批评了由反对党“强力亚美尼亚”组织的古姆里市庆典活动。该党的创始人是商人兼慈善家萨姆韦尔·卡拉佩蒂扬。 亚美尼亚当局认为该政治势力亲俄。

省长在帖文中将该活动称为“政治闹剧”，并对组织者的诚意表示怀疑。 他还对前来该市的人士发表了尖锐言论。“几台摄像机、几张忧心忡忡的脸、几句关于‘我们的格姆里’的响亮口号——又一场政治闹剧就此完成。只剩下找观众了。 但有一个小小的绊脚石：对你们来说，格姆里不是你们的‘下塔比尔’，而格姆里人也不是你们的‘伊万’，”阿鲁沙尼扬写道。

在帖子结尾，州长指出，该地区居民对来访者十分热情好客，但他呼吁大家不要越界。“我们是好客的民族，总是欢迎客人的到来。但请不要试图高攀——从高处跌落会很痛。 外来者们，请小心……”他补充道。

俄罗斯大使馆指责州长使用了不可接受的言辞

10月26日，俄罗斯驻亚美尼亚大使馆对该帖子作出了回应。该外交使团表示，他们对提及“伊万”一事感到不解。 俄罗斯外交官认为，这种表述让人联想到第二次世界大战时期德国纳粹的用语。使馆还提醒道，希拉克州境内驻有第102俄罗斯军事基地及俄罗斯边防部队。

“我们不愿认为，在第102俄罗斯军事基地和俄罗斯边防部队驻守的地区担任领导职务的官方人士，会认为那些可能煽动针对俄罗斯人的民族敌意的公开言论是可接受的”，大使馆在声明中如是说。外交官们还表示，他们认为此类言论违背了俄罗斯与亚美尼亚两国人民之间长久以来的友谊精神。

俄罗斯参议员要求予以惩处

弗拉基米尔·贾巴罗夫支持俄罗斯大使馆的立场，并表示该州长应为其言论承担责任。 他提议考虑禁止阿鲁沙尼扬入境俄罗斯。“亚美尼亚希拉克州州长大卫·阿鲁沙尼扬公然贬低俄罗斯人，称其为‘伊万’。 我认为，此类言论必须承担实际责任。如果我国外交部考虑禁止大卫·阿鲁沙尼扬入境俄罗斯，将是正确的，”这位参议员写道。

贾巴罗夫还指出，俄罗斯人曾援助过亚美尼亚，并参与了反法西斯斗争。 此外，他还提到了俄罗斯军人及边防人员驻扎在格姆里的情况。“正是这些‘伊万’们，当年将亚美尼亚从种族灭绝中拯救出来，随后又将整个世界从法西斯‘褐色瘟疫’中解救出来。 而今天，我们的边防军和第102军事基地仍驻守在格姆里，守护着当地居民的安宁。州长与其发表不合时宜的言论，不如直接道一声感谢，”他说道。

这位俄罗斯参议员还指责阿鲁沙尼扬散布反俄情绪。 他声称，州长的言论似乎与西方非政府组织的手段如出一辙，据他所说，这些组织此前曾在乌克兰、摩尔多瓦和波罗的海国家使用过这些手段。 贾巴罗夫称俄罗斯大使馆的反应是正确的，并再次将州长的帖子与纳粹时期的言论相提并论。 与此同时，俄方引用的声明中仅提及考虑实施入境禁令的提议，尚无该决定已正式通过的消息。

州长的评论也遭到批评

阿鲁沙尼扬的帖子也在Facebook用户中引发了讨论。部分评论者站在庆祝活动组织者一边，并指责州长只顾批评活动，却不为城市提出自己的倡议。 有位用户指出，格姆里是亚美尼亚的一部分，因此由哪一政治势力组织庆祝活动并不重要。在他看来，重要的是人们记起了这座城市，并在其节日当天举办了活动。

另一位评论者指出，据他所说，该国政府甚至没有向格姆里居民致以节日问候。“别人组织活动——你们就不满意。那你们自己去组织啊！ 政府甚至没有向古姆里市民致以节日问候——这才值得你们感到难过，”这位用户写道。 还有一位讨论参与者建议省长将注意力集中在城市的具体问题上。他特别提到了阿尼街区几条街道的沥青铺设工作。

由此，这篇关于吉姆里市庆典的帖子引发了希拉克州州长与俄罗斯当局代表之间的争论。 莫斯科方面批评了阿鲁沙尼扬的措辞，并提议限制他入境俄罗斯；而部分社交媒体用户则将关注点放在了格姆里市自身的发展问题上。 Panorama通讯社援引该参议员在“Max”平台个人频道上的帖子报道了此事。

集体安全条约组织可能在11月10日至11日于俄罗斯首都莫斯科（侵略国）举行的峰会上，审议亚美尼亚退出该联盟的问题。

亚美尼亚已向欧亚经济联盟（EAEU）提出请求，要求将侵略国俄罗斯对亚美尼亚商品实施的贸易限制认定为非法的市场壁垒。

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