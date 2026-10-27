В Германии компания KNDS Deutschland разворачивает на предприятии во Фрайзене производство колесных бронемашин Patria 6x6 для Бундесвера. Компания планирует передать первые машины в конце 2026 года, сообщает LSM English.

Почти 900 машин для Бундесвера

Первоначальный заказ немецкой армии включает почти 900 бронемашин в четырех конфигурациях. Его стоимость составляет около 2 млрд евро. Это крупнейший отдельный контракт в истории финской компании Patria, заключенный в рамках многонациональной программы Common Armoured Vehicle System (CAVS).

Сначала машины будут производить в Финляндии и Латвии, оснащать специализированными компонентами для немецкой армии и проводить их окончательную сборку на заводе в Сааре. Серийные поставки Бундесверу должны начаться в начале 2027 года. До конца того же года планируется передать первую машину, полностью изготовленную во Фрайзене.

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Замена бронетранспортеров Fuchs

Patria сотрудничает с KNDS и другими немецкими промышленными партнерами, чтобы создать локальные производственные мощности, объединив немецкие и финские инженерные разработки. Первые предсерийные Patria 6x6 уже передали для испытаний, обучения операторов, ознакомления с техническим обслуживанием и технической проверки.

Трехосные бронемашины должны заменить немецкие бронетранспортеры Fuchs, состоящие на службе с начала 1980-х годов. Использование платформы Patria должно поддержать цель Германии достичь полной боевой готовности к 2029 году.

Программа CAVS была начата Финляндией и Латвией в 2020 году. Позднее к ней присоединились Швеция, Дания, Норвегия, Германия и Великобритания. Машины, произведенные в рамках программы, уже также используются в Украине в рамках латвийской военной помощи.

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