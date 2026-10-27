В Варшаве суд приказал бывшему министру обороны Польши Антонию Мацеревичу покинуть зал заседаний во время рассмотрения иска президента Кароля Навроцкого против издателя Onet. Политик вошел в зал в момент допроса журналиста «Газеты выборчей» Петра Глуховского, не имея пропуска. Как сообщает RMF24, после вопроса суда Мацеревич подтвердил, что такого документа у него нет, и получил распоряжение выйти.

Открытое слушание в Варшаве

Заседание в Окружном суде Варшавы стало первым слушанием по этому делу, открытым для общественности. В то же время трансляцию заседания не разрешили. Первое слушание непосредственно по делу состоялось 15 сентября, а все предыдущие заседания проходили за закрытыми дверями.

Суд выдает пропуска в зал заседаний в случаях, когда ожидается значительный интерес со стороны публики. Отсутствие такого документа стало основанием для распоряжения Мацеревичу покинуть зал.

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Суть иска

Навроцкий подал иск о защите личных прав против компании Ringier Axel Springer Polska из-за публикации Onet от мая 2025 года под названием «Кароль Навроцкий и тайны Grand Hotel». В материале Onet утверждалось, что Навроцкий, работая охранником в Grand Hotel в Сопоте, якобы участвовал в схеме по доставке секс-работниц для гостей.

Onet писал, что эту информацию предоставили бывшие коллеги Навроцкого из службы охраны отеля, которые пожелали остаться анонимными из опасений за собственную безопасность и заявили о готовности свидетельствовать в суде. После публикации Навроцкий сообщил о намерении обратиться в суд в гражданском порядке и подать частное уголовное обвинение. По словам руководителя юридического отдела RASP Якуба Кудлы, иск, в частности, касается защиты чести и достоинства президента, а также содержит требование опубликовать извинения.

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