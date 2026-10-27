在华沙，法院在审理总统卡罗尔·纳夫罗茨基起诉Onet出版商的诉讼期间，命令波兰前国防部长安东尼·马切雷维奇离开法庭。该政治人物在盘问《选举报》记者彼得·格武霍夫斯基时进入法庭，但没有通行证。据RMF24报道，在法院询问后，马切雷维奇确认自己没有该文件，并被命令离开。

华沙公开听证会

华沙地区法院的庭审是此案首次向公众开放的听证会。同时，法院不允许对庭审进行直播。该案首次直接听证于9月15日举行，所有此前的庭审均不公开进行。

在预计公众将高度关注的情况下，法院会发放进入法庭的通行证。缺少这一文件成为命令马切雷维奇离开法庭的理由。

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诉讼核心

纳夫罗茨基因Onet于2025年5月发表的一篇题为《卡罗尔·纳夫罗茨基与Grand Hotel的秘密》的文章，对Ringier Axel Springer Polska公司提起保护人格权诉讼。Onet的报道声称，纳夫罗茨基在索波特的Grand Hotel担任保安期间，涉嫌参与一项为客人带来性工作者的安排。

Onet写道，该信息由纳夫罗茨基在酒店安保部门的前同事提供；他们因担心自身安全而希望保持匿名，并表示愿意在法庭上作证。文章发表后，纳夫罗茨基表示打算提起民事诉讼并提出私人刑事控诉。RASP法律部门负责人雅库布·库德瓦表示，该诉讼尤其涉及保护总统的名誉和尊严，并包含要求刊登道歉声明的诉求。

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