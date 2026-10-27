Перед промежуточными выборами в США социальные сети заполонил беспрецедентный поток дезинформации, связанной с искусственным интеллектом, заявляют эксперты. По их мнению, многие такие публикации могут избегать модерации, тогда как платформы сократили усилия по защите избирателей от манипулятивной информации, сообщает The Guardian.

Бывшая инженер Facebook и информатор Фрэнсис Хауген отметила, что ИИ существенно удешевил информационные операции и позволил быстро создавать многочисленные варианты одного сообщения. По ее словам, контент можно немного изменять после каждого удаления, и некоторые версии могут проходить модерацию.

Фейки о кандидатах

В Техасе демократа Джеймса Таларико, который баллотируется в Сенат США, ложно обвинили в лечении в психиатрическом учреждении в Огайо. На самом деле он взял паузу в кампании из-за гриппа. Его штаб опубликовал видео с камер наблюдения, на котором кандидат находится дома в Техасе, а сам Таларико заявил, что никогда не был в Огайо.

Институт цифровой демократии Америк проследил, как эта дезинформация изменилась после распространения в консервативных испаноязычных медиа: утверждение о якобы госпитализации превратилось в фейк о попытке самоубийства. Глава организации Роберта Брага заявила, что правила платформ более последовательно применяются к англоязычному контенту, чем к материалам на испанском языке.

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Республиканский оппонент Таларико Кен Пакстон также запускал предвыборную рекламу со сгенерированными ИИ кадрами, на которых Таларико, обучающийся в пресвитерианской семинарии, якобы переписывает Библию.

Ограниченная модерация платформ

Meta требует от рекламодателей раскрывать использование синтетических изображений и ИИ-контента в предвыборной рекламе, а также запрещает материалы с ложной информацией о дате, месте или правилах голосования. В то же время компания ограниченно модерирует политические комментарии. В 2023 году YouTube прекратил удалять контент с ложными заявлениями о массовых фальсификациях на президентских выборах в США 2020 года и других предыдущих президентских выборах.

Платформа X после приобретения Илоном Маском отказалась от внутренних проверок безопасности, заменив их программой Community Notes. Ее правила запрещают ложную информацию о порядке голосования и схемах подавления явки, однако эксперты считают, что без надлежащего применения этих правил синтетический контент, предназначенный для введения в заблуждение, может распространяться дальше.

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