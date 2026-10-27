Przed wyborami śródterminowymi w USA media społecznościowe zalała bezprecedensowa fala dezinformacji związanej ze sztuczną inteligencją, twierdzą eksperci. Ich zdaniem wiele takich publikacji może uniknąć moderacji, podczas gdy platformy ograniczyły działania na rzecz ochrony wyborców przed manipulacyjnymi informacjami, informuje The Guardian.

Była inżynierka Facebooka i sygnalistka Frances Haugen zaznaczyła, że AI znacząco obniżyła koszty operacji informacyjnych i umożliwiła szybkie tworzenie wielu wariantów jednego przekazu. Jak powiedziała, treść można nieznacznie zmieniać po każdym usunięciu, a niektóre wersje mogą przechodzić moderację.

Fałszywe informacje o kandydatach

W Teksasie Demokrata James Talarico, który kandyduje do Senatu USA, został fałszywie oskarżony o leczenie w placówce psychiatrycznej w Ohio. W rzeczywistości zrobił przerwę w kampanii z powodu grypy. Jego sztab opublikował nagranie z kamer monitoringu, na którym kandydat przebywa w domu w Teksasie, a sam Talarico oświadczył, że nigdy nie był w Ohio.

Instytut Cyfrowej Demokracji Ameryk prześledził, jak ta dezinformacja zmieniła się po rozpowszechnieniu w konserwatywnych hiszpańskojęzycznych mediach: twierdzenie o rzekomej hospitalizacji przekształciło się w fałszywą informację o próbie samobójczej. Szefowa organizacji Roberta Braga stwierdziła, że zasady platform są bardziej konsekwentnie stosowane wobec treści anglojęzycznych niż materiałów w języku hiszpańskim.

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Republikański przeciwnik Talarico, Ken Paxton, również emitował reklamy wyborcze z wygenerowanymi przez AI nagraniami, na których Talarico, studiujący w prezbiteriańskim seminarium, rzekomo przepisuje Biblię.

Ograniczona moderacja platform

Meta wymaga od reklamodawców ujawniania wykorzystania syntetycznych obrazów i treści AI w reklamach wyborczych, a także zakazuje materiałów zawierających fałszywe informacje o dacie, miejscu lub zasadach głosowania. Jednocześnie firma w ograniczonym zakresie moderuje komentarze polityczne. W 2023 roku YouTube przestał usuwać treści zawierające fałszywe twierdzenia o masowych fałszerstwach w wyborach prezydenckich w USA w 2020 roku i innych wcześniejszych wyborach prezydenckich.

Platforma X po przejęciu przez Elona Muska zrezygnowała z wewnętrznych kontroli bezpieczeństwa, zastępując je programem Community Notes. Jej zasady zakazują fałszywych informacji o procedurach głosowania i sposobach tłumienia frekwencji, jednak eksperci uważają, że bez odpowiedniego egzekwowania tych zasad syntetyczne treści mające wprowadzać w błąd mogą dalej się rozpowszechniać.

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